國內疫情升溫，確診人數高居不下，被視為是最終武器的疫苗卻遲遲未到位，國民黨前立委孫大千忍不住痛批，民進黨在疫苗採購上根本是放羊的孩子，一次又一次的呼攏台灣人民。

「給人民疫苗，其餘免談！」孫大千今（27）日在臉書表示，都已經是什麼時候了，民進黨還要用一堆唬爛話來考驗台灣人民的智商嗎？首先是藍營的縣市長，要透過上海復星醫藥集團購買的是輝瑞疫苗，並不是大陸研發的疫苗。他認為，行政院發言人羅秉成刻意的把輝瑞疫苗和大陸疫苗畫上等號，顯然是想要誤導台灣人民。

孫大千批民進黨，在疫苗採購上像放羊的孩子。（圖／摘自孫大千臉書）

其次，孫大千說，民進黨口口聲聲地放話，說大陸在國際社會刻意破壞台灣的疫苗採購，更是一個非常奇怪的邏輯，因為不管是輝瑞疫苗或是莫德納疫苗，都不是大陸可以操控的，請問一下北京政府是要如何影響美國和德國呢？

孫大千接著指出，民進黨應該向台灣人民解釋一下，為什麼他們口中的真朋友，在台灣緊要關頭時只會袖手旁觀，還要說一些風涼話，讓台灣自求多福呢？

孫大千提到，去年衛福部長陳時中就向台灣人民保證，針對疫苗採購，已經做了超前部署，而且也有了口袋名單。今年二月行政院長蘇貞昌在立法院專案報告時，也公開宣示在今年第二季將會取得2000萬劑疫苗，結果這些疫苗到現在連影子都沒有看到；現在又要台灣人民繼續等到八月，但此次疫情來勢洶洶，台灣人民真的撐得到八月嗎？

(中時新聞網)