無患子生技公司員工趕工包裝酒精乾洗手。(無患子公司提供／劉秀芬台南傳真)

台南在地企業無患子生技公司去年新冠肺炎疫情期間，贈送大批酒精乾洗手等防疫物資予警消防疫人員，此次台北萬華疫情嚴重，台北市的地方民代向無患子生技公司請求支援，負責人王高榮決定捐贈酒精乾洗手、沐浴乳、洗髮精一批，總值近百萬元，28日到貨，由地方民代依需求，統籌分配。

去年疫情期間，無患子公司的酒精乾洗手網路訂購爆量，廠商包裝瓶供不應求，今年疫情再起，訂單又出現爆量，加上通路商的需求，雖然加班趕工，網路訂購至少超過6萬瓶尚未交貨。

王高榮有感於同島一命，決定先抽調500瓶酒精乾洗手捐給台北，希望消費者能夠體諒。網路訂購的消費者得知此消息後，都大讚老闆的愛心，強調「我們不急、醫護第一」，會力挺古寶無患子，用新台幣支持古寶無患子。

無患子公司這次捐給台北的產品，包括茶樹乾洗手5000瓶、平安沐浴乳1000瓶、平安洗髮精1000瓶。據了解，去年2月就捐贈2000多瓶酒精乾洗手給桃園市政府，開學後也捐贈洗手乳200罐給安定區4所國中小，更捐贈5000多瓶酒精乾洗手給台南市警察局，協助防疫不遺餘力。

(中時 )