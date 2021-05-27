國民黨青年部副主任詹為元。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）

民進黨立委范雲因「3+11」爭議，遭外界痛批為疫情爆發禍首，臉書也多日未再發聲。在神隱12日後，范昨日（26）終於現身政論節目，不僅多次高喊台灣人「不要慌亂」、「先不要亂」，更要求全民不要亂傳謠言。對此，國民黨青年部副主任詹為元列出「3大國際認證」，指其「3+11」措施害慘全台是鐵錚錚的事實，痛批范簡直「丟臉都丟光了！」

范雲昨日在政論節目《台灣向前行》表示，政府透過41萬AZ疫苗，至少讓第一線醫護人員都能打到，成功守住醫療能量不崩潰；下個月200萬劑疫苗抵台後，能讓防疫工作人員與高風險人先打，尤其指揮中心所講的8月底1000萬劑疫苗，將可望讓台灣恢復正常生活。

范雲進一步強調，到底該不該將全國警戒延長至6月14日這麼嚴格，她認為「大家不要想那麼多，就是心理上做好一個最壞的準備，但是不要慌亂」，因為台灣防疫已成功爭取了1年半時間，至少這段時間是讓大家看到希望的，她建議大家「三不」：先不要亂、盡量不出門、不要亂傳謠言。

針對范雲的言論，詹為元昨晚間9時許在臉書發文，劈頭直言：「范雲，妳為什麼不道歉？妳是國際媒體認證的台灣防疫破口，妳知道嗎？」詹表示，范在「3+11」事件前幾乎每天發臉書，但在事件後卻神隱整整12天，「不是心虛，那什麼才叫心虛？妳覺得沒做錯事情，那就出來辯護啊，躲起來幹嘛？」

詹為元指出，包括《紐約時報》、《彭博社》、《BBC》都不約而同稱，民進黨政府在4月15日，把改成載貨的航空公司的機組員入境隔離天數縮短為3天，是一項致命的錯誤決定，導致英國變種病毒被染疫機師帶進台灣，讓台灣驕傲的防疫成就徹底破功。詹質疑，以上哪一個不是國際知名媒體，哪一個不是之前民進黨政府千方百計都想把台灣放上去的新聞平台，然而范卻如此偉大，讓台灣不費吹灰之力，就成為國際主流媒體報導的對象，真是台灣之「光」，這裡的光是「丟臉都丟光了」。

(中時新聞網)