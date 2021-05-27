生人請迴避，網傳彰化縣和美鎮竹營里30日將舉行送肉粽送煞儀式，約於晚間11時許送往出海口，路線曝光後引起不少民眾擔憂。對此，和美鎮長表示，尊重民俗科儀，但會要求民眾遵守群聚規定。

據臉書流傳的公告指出，彰化縣和美鎮竹營里將於30日下午2時至11時舉辦鍾馗送吊煞科儀，俗稱送肉粽，以安撫民心，並提醒在地民眾該時段非必要勿在外逗留，以防沖犯。路線將自德美公園出發，沿途行經德美路、彰美路、西美路以及中正路，最後從中華路送往出海口。

有網友將內容轉貼至臉書社團《和美幫幫》，引起不少網友的反彈，許多人紛紛回應疫情仍持續延燒，這送煞儀式難道不算群聚？並表達不支持此行為。

對此，和美鎮鎮長表示，尊重民眾舉辦民俗科儀，也會全力宣導要求法會符合指揮中心所頒布的防疫規定，嚴防室外群聚。

「送肉粽」儀式源於彰化沿海，當地人尊重自縊亡者，以細繩綁縛的「肉粽」暗喻，怨氣會附在繩結，除煞儀式就叫「送肉粽」，大多選在夜深人靜時舉行，通常法事一開始會先「跳鍾馗」作為開場。

也有一說認為「肉粽」指的並非死者靈魂，而是生前的怨恨，離世瞬間，痛苦意識交織在一起，累積為煞氣。習俗上認為輕生的人怨氣最重，會不斷「抓交替」，因此喪家舉辦除煞儀式，送走煞氣，才不會影響村莊平靜。

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