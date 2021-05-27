大陸女星孫儷和老公鄧超是演藝圈著名模範夫妻，結婚11年依舊恩愛如昔，常在社群公開放閃，不過鄧超曾在節目被金星「挖坑」，問他孫儷是你人生當中第幾個女人？他高EQ回應被網友大讚堪稱教科書。

向來敢說敢言的金星，曾在節目表示知道鄧超和孫儷感情非常好，所以很想知道孫儷是你人生當中第幾個女人？沒想到鄧超的回答讓眾人折服，「她是我的第一任妻子」，不僅沒拒絕回答讓場面冷掉，還順便秀了一下恩愛，被讚答案堪稱教科書水平。

其實孫儷12歲時父母離異，所以她不輕易相信愛情，也說過絕對不結婚，但碰上了會逗她開心的鄧超後，也改變了一切，雖然兩人個性和生活習慣相當不同，但在一起後，鄧超改變很多，開始和她早睡早起養生。

鄧超也會在孫儷為了懷孕難受時，特別停工7、8個月陪她待產，「最重要的時刻，不能讓女人獨自去面對」，平時也常逗老婆開心，對家庭全心全意付出，愛老婆也愛孩子。

而夫妻倆每年生日、結婚紀念日等重要日子，都會發文祝福，平時也常在微博分享日常生活、互懟，孫儷更在結婚11周年時發文稱彼此是「生活中的伴侣、孩子中的父母、工作中的同事、理想中的戰友、養生中的師徒」，兩人甜蜜互動成了娛樂圈最後愛情信仰。

(中時新聞網)