今年度足球五大聯賽都已結束賽季，義甲也同樣落幕，而尤文圖斯球星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)雖沒帶隊拿下聯賽冠軍，但榮獲本屆金靴獎，至於他夏天要離隊的消息也喧囂塵上，外界都在揣測這位超級巨星或許要離開尤文了，前幾天C羅在社群上感謝了球隊，這也讓大家猜想這是他的告別文。

就在今天據義大利《慢鏡頭網》報導，尤文在總教練帕拉蒂奇(Fabio Paratici)離任後，C羅在今夏告別尤文幾乎已成定局，這個消息也為今夏球星轉隊版圖投下震撼彈，因為此前據報導，巴塞隆納的梅西(Lionel Messi)極有可能留隊，而巴黎聖日耳曼的內馬(Neymar)已與球隊續約，姆巴佩(Kylian Mbappe)也傳出將留下。

C羅本季在場上影響力依舊，踢進29球榮獲聯賽金靴獎，也成為歷史上首位同時擁有英超、西甲、義甲金靴的球員，之前他在曼聯和皇家馬德里都得過此殊榮，在他的帶領下，尤文雖然沒拿下冠軍，但最終以義甲第四名成績晉級下賽季歐冠，也算是圓滿的結局，不過昨天C羅在社群發了一篇長文讓大家頗為吃驚。

內文說道：「感謝所有參與這趟旅行的人，我們一直站在一起。」「任一位頂尖球員生涯都由高潮和低谷所成，因此每季都必須保持自己最佳狀態，今年沒贏下義甲冠軍，但還是恭喜國際米蘭，他們當之無愧。」「然而無論在團隊或個人，我都必須非常珍惜在尤文獲得的一切，包括義大利超級盃、義大利盃、義甲金靴，都讓我感到幸福，因為在義大利踢球，能拿下這些榮譽非常不易。」

「對拿下英格蘭、西班牙和義大利聯賽冠軍、盃賽冠軍、超級盃冠軍、金靴獎，和在三個聯盟留下超過100顆的進球，沒有任何事情可以和我在比賽過的國家留下的印記、給我曾效力過的俱樂部球迷們帶來的快樂相比。」這篇長文內容好像都在暗示他將離開，如今媒體也爆料了消息，或許這真的是C羅在尤文的最後一季了！

(中時新聞網)