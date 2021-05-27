美國聯準會官員近來的談話有助於緩解對通膨失控的擔憂，並使美國債息回落，10年期指標公債殖利率保持在1.6%下方。由經濟解封股再次挑起撐盤大樑，周三美股小漲作收。

聯準會金融監管副主席Randal Quarles周三暗示聯準會可能開始討論縮減量化寬鬆計畫，但也強調需要保持耐心。

前一日聯準會副主席Richard Clarida表示，他不認為經濟過熱將導致通膨失控，但必要時，央行也有辦法讓經濟在「軟著陸」的情況下抑制通膨，不會讓經濟復甦脫離軌道。

周一聯準會理事Lael Brainard和聖路易斯聯準銀行總裁James Bullard都再度重申鴿派的貨幣政策立場。

周三收盤，道瓊工業平均指數小漲10.59點或0.03%，為34,323.05點。

標普500指數漲0.19%，收在4,195.99點，距歷史高點僅差約1%。

那斯達克綜合指數收漲0.59%，為13,738.00點。

標普500指數11大類股，以能源股和非必需消費品類股表現最佳，均上漲約0.9%。科技股微跌0.01%，通訊服務股漲0.58%。

美國即將迎來陣亡將士紀念日的周末長假，市場交投清淡。追蹤大盤的指數的SPDR S&P 500 ETF Trust成交量僅略超過3,350萬股，遠低於該ETF基金30日成交量均值（近7,700萬股）。

經濟復甦相關股表現持續強勁，嘉年華遊輪集團收漲2.8%。皇家加勒比海國際郵輪上漲3.9%，本周以來漲幅超過11%，該公司獲准載著自願參加的乘客展開試航。

市場洋溢著美國經濟的樂觀氣氛，目前美國平均單日確確數已經跌破2.5萬人，且將近一半的總人口已經至少接種過一劑疫苖。

富國銀行資深全球市場策略師Scott Wren表示，我們仍然預期，在低利率環境和通膨將適度升高的情況下，2021年經濟增長將強勁復甦。這種情況應有利於全球大多數股票市場，尤其是那些與經濟成長最密切相關的市場和領域。

福特汽車大漲逾8%，該汽車業巨頭宣布，到2025年，在電動車方面的投資將擴大到300億美元。

比特幣持續反彈，提振金融市場的風險偏好。根據Coin Metrics報價，周三比特幣收在約38,500美元。該加密貨幣在5月19日一度跌至30,001.51美元低點，單日跌幅深達30%。

比特幣大戶特斯拉股價收漲2.4%。

美國百年高檔百貨公司Nordstrom上季虧損超出市場預期，且全年營運展望較同業保守，終場股價下跌5.8%。

Urban Outfitters上季業績意外好，股價大漲10%。

周三是藍籌股道瓊工業平均指數創立的125周年。道瓊指數推出之時僅有12檔成份股，在這一個多世紀以來，該指數表現最好的一年是1915年，當年大漲了81.7%，而1931年是該指數表現最差的一年，年線下跌了52.7%。

本周市場將密切關注美國基建折衷方案的發展。參議院共和黨人擬在本周向美國總統拜登提出規模將近1兆美元的反提案。此外，摩根大通、美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛和摩根士丹利等美國主要銀行的執行長周三將出席參議院銀行委員會發表證詞。

(時報資訊)