台北市長柯文哲到醫院視察畫面。(取自柯文哲臉書)

疫情連日升溫，醫院量能備受挑戰，台北市長柯文哲日前喊話，醫療緊繃時刻，原先依確診者「一人一室」規則，病床會不夠用，呼籲中央放寬改為二人一室。指揮中心後來也宣布同意。而柯文哲妻子陳佩琪昨(26日)在臉書曝光柯決定改變「兩人一室」的關鍵原因，也就是戴N95口罩到各醫院的ICU(加護病房)和病房巡了一遍之後，而提出的改善方案。

陳佩琪26日在臉書說，防疫措施每天都要按疫情調整， 但有時真要親上火線才能更了解實情，有一天柯文哲很晚回家，進門就直嚷說「戴N95口罩還是會喘」，於是問他戴N95幹嘛？他則說，「剛去各醫院的ICU和病房巡了一遍，看到一些現象，也有自己的一套想法和改善方案，像病人出院標準要放寬，和一人一室規定要修改等等」。

陳佩琪透露，柯文哲一直說防疫不要只坐著開會，實際跑一趟前線，更可以知道要改進的地方。她說，很同意學者說的「病毒進入社區後就回不去了」，特別是這種病毒很多是輕症感染、甚至是無症狀的，加上有症狀前就有傳染力，這波走了， 還會再有下一波，柯文哲說是可以讓北市疫情不再大規模擴大， 但台灣是一日生活圈，若各地接連爆出疫情，相繼封鎖下去，人命和經濟都減損驚人，人民到最後不是染疫，就是等到有疫苗可打的那一刻。

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至於為何呼籲中央放寬1人1室的限制，柯文哲25日也曾透露，病人持續累積，他前往各醫學中心視察，發現每個醫院量能都非常緊繃，救護車每晚來回到處找醫院送病患，這周最大困境就是醫療量能的問題。當前確診者採2人1室，只能先求有再求好，先做到男女病人分開；至於病人隱私、布幔區隔就必須先捨棄，因為相關做法都會增加消毒程序，現在必須減少醫護負擔，使醫療量能最有效使用。

(中時新聞網)