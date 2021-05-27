(09:20更新)

台股今(27日)開盤不到20分鐘，大盤指數即跌逾200點，指數觸及16419.42點，下跌224點，電子權值股走弱，台積電開盤即下跌5元，以580元開出，盤中一度下挫至573元，下跌12元，聯電也開在50.7元，下跌0.6元，聯發科走低一度來到934元，下跌17元，鴻海也一度下跌3元至107.5元。

周三美股收盤小幅上揚，日、韓股市今(27日)早盤呈現下跌走勢，加以MSCI(明晟)半年度權重調整將在盤後生效，台股開盤以16591.70點開出，開盤後指數持續下跌觸及16511.69點，下跌逾130點，台積電開盤即跌5元，以580元開出，聯電也開在50.7元，下跌0.6元，航海王、鋼鐵人則走揚，陽明開盤即站上100元價，萬海持續開高走高，暫報139元。

美國聯準會(Fed)官員的發言有助緩解市場對通膨失控的擔憂，周三(26日)美元走升，美債殖利率受到控制，四大指數收盤小幅上漲，道瓊工業指數收盤上漲10.59點(或0.03%)，收在34323.05點，標普500指數收盤上漲7.86點(或0.19%)，收在4195.99點，那斯達克指數收盤上漲80.82點(或0.59%)，收在13738.00點，費城半導體指數收盤上漲6.31點(或 0.20%)，以3140.98點作收。台積電ADR收盤上漲1.51%，聯電ADR收盤也上漲1%。

台股26日開高，盤中一度衝上16706點，但隨即拉回，指數上下震盪183點，終場以16643.69點作收，上漲48.02點，成交量4257億元，雖電子權值股虎頭蛇尾，但航運、鋼鐵股隨即接棒，當沖比也回到50%之上，融資餘額也連續4個交易日增加，達2257.19億元，較前一個交易日增加27.25億元，三大法人同步買超，其中以自營商買超最多，有25.33億元，外資及陸資買超19.5億元，投信買超2.92億元，合計買超金額47.75億元。

(中時新聞網)