萬海近期股價漲勢兇猛，周二盤中雖一度打到跌停，但多頭氣勢如虹，26日又飆上128元漲停價，而本土法人在最新報告中指出，萬海營收逐季跳升，2021年底每股淨值預估值52.06 元，給予3.9 倍P / B，推算目標價203元，也是目前法人圈給予貨櫃三雄的最高目標價。對此竟有網友認為，「當心是出貨盤，短線拉萬海，出長榮跟陽明」。

萬海4月稅後盈餘61.52億元，單月稅後EPS 2.75元。本土投顧指出，萬海4月單月營收149.39億元，明顯超過第一季平均單月營收128.89億元；營收跳升，成為推升獲利動力。而儘管亞洲線運價從2月下旬，跌至5月上旬，不過萬海4月獲利依然創下歷史新高，主要受惠船舶增加以及新增闢遠洋航線，後續亞洲線調漲效益以及旺季效應，將使獲利更具想像空間。

「亞洲線運價5月22日明顯調漲，6月營收將明顯受惠。」投顧表示，美國線從5月1日起換約，長約價大漲，預估將從6月開始貢獻營收，預估無論是遠洋線或近洋航商，6月營收都將跳升。

投顧認為，新船短期無法大增，任何政府或民間管制都無效。2020年9月大陸政府管制運價，導致「買艙費(服務費)」的出現，不過實際運價還是要大漲；2021年5月19日美國工業託運人聯盟(NITL)要求監管運價。法人預估，強悍的大陸政府做不到的事，講民主的美國政府或民間組織更難做到。

投顧強調，運價上漲，關鍵在於供不應求，除非能讓新船短期大量增加，否則，任何管制，頂多只會衍生出更多收費項目。

投顧指出，目前為美國零售淡季，但庫存卻在低點；第三季是零售旺季前的進貨高峰，美國線將帶領全球運價上漲。推估萬海獲利逐季攀升；萬海2021年底每股淨值為52.06元，給予3.9倍P/B，推算目標價203元，維持「買進」。

這篇報告引發PTT網友兩極反應，紛紛表示「已反應」、「長榮、陽明 已抱緊」、「感謝信心加持」、「EPS 又沒有比較高，為什麼當老大！」、「目標價打6折」、「投顧ALL IN我就跟」、「我要換船」、「航運就是在洗籌碼 韭菜還傻傻der」。

(中時新聞網)