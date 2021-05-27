國內新冠疫情嚴峻，台北市副市長黃珊珊今（27）日在臉書表示，每天跟病毒賽跑，疫苗是唯一的解方，但買疫苗在台灣竟然變成政治問題，「真的很離譜」，且今天才5月27日，「第一線恐怕等不了那麼久就會潰敗了！」

黃珊珊表示，這一個多星期以來的疫情變化可以證明，我們的防堵速度真的跟不上病毒傳播的速度；而長輩病情惡化的速度，又比醫療系統加開病房的速度更快，一年多來，我們引以為傲的醫療體系與防疫成果，趕不上病毒的變化，就之前各國的經驗，就算是硬封城，也沒辦法讓病毒傳播停下來，只有疫苗是唯一的解方。

一年前因為沒有疫苗，大家只能封城，黃珊珊說，現在全世界有了疫苗，但台灣還是只能做去年各國做過的事，封城、禁足、醫療系統緊繃，並沒有因為一年過去，可以比較從容面對這場疫災，因為我們買的疫苗都還在國外排隊；而病毒現在的速度，以及每一天的驚人確診與死亡數字，在美國大使的眼中竟還算不夠多。她納悶，「這一點我真的聽不太懂」。

全國新冠肺炎疫情升溫，民眾減少外出。圖為雙北市15日升為三級警戒後，16日下午的信義區百貨商場及電影院不見逛街人潮。（資料照／黃世麒攝）

疫苗還要等，但人命不能等，黃珊珊指出，之前中央說任何藥商都可以自己買疫苗，所以叫地方政府自己想辦法，如今又說中央統一採購3000萬劑，且要向原廠買才有保障，到六月進200萬劑，八月才會進來1000萬劑，「今天才五月二十七號，我們第一線恐怕等不了那麼久就會潰敗！」

黃珊珊說，台北市長柯文哲不斷要求，有疫苗就趕快發到地方，但中央突然說地方政府自己也可以採購，這一年都被要求配合聽從中央的指揮，每一個動作都要報請中央同意，如果早點說，那地方早就可以自己做了吧。沒想到買疫苗在台灣竟然變成政治問題，她直言，真的很離譜，對人民而言買到疫苗最重要，疫苗打到身上免疫更重要，因為要解決眼前的問題，不可能再等三個月吧。

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「封城只能讓疫情趨緩，不可能消散！」黃珊珊表示，國外一年多以來的經驗，例如美國、英國和以色列，都是施打疫苗才能讓疫情真正趨緩下來，因此這場戰役，是可以贏的，「我們會盡其所能，讓市民不再受苦，讓大家不要再有遺憾！」

(中時新聞網)