雖然疫情拉開了人與人的距離，但是溫度還是可以傳遞的！童綜合醫院急診部主任魏智偉，26日在臉書分享一篇感動萬人貼文，一名癌末婆婆辭世後，眼角泛著淚水，一旁的兒子心疼的問：「媽媽很痛嗎？」，魏便回了一句安慰：「她一點都不痛，只是捨不得你們」，場面讓人看了相當鼻酸。 貼文一出惹哭萬名網友，有人說：「醫師，您的回覆，給了家屬最大的安慰」。

魏智偉在臉書粉絲團「急診鋼鐵人Dr.魏」發文說，由於本土疫情升溫，醫院病床吃緊，這名癌末婆婆在急診室等床位時，呼吸、心跳漸漸慢了下來，於是趕緊請在旁的婆婆兒子，與老人家說話，讓母子倆能在最後相處時光中道別、道謝與道愛。

母子道別過程中，魏幫婆婆蓋被子、將身體擺出比較舒服的姿勢，忽然發現，已離開的婆婆眼角滲出淚水，兒子也看見了，就不捨地問他：「媽媽很痛嗎？」，他鼻酸安慰回一句：「她一點都不痛，只是捨不得你們」。魏智偉最後在文末感嘆：「疫情雖然拉開了人與人的距離，但是溫度還是可以傳遞」

網友看了這篇文章感動說：「當生命剩下最後一刻時，再多的眷戀也必須道別，所以生活不要有遺憾，愛真的要即時」、「想到我媽媽走時也是流眼淚，我們一家人也哭泣跟她道別」、「心好酸，阿嬤已經沒病痛了，一路好走」、「婆婆您已經沒有病痛了，請跟著菩薩修行，一路好走」。

(中時新聞網)