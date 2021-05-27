【愛傳媒黃子哲專欄】南投縣長林明溱建請中央開放地方政府可以採購BNT疫苗，這兩天被綠營人士抹紅又抹黑，大搞認知作戰。民進黨立委王定宇還叫囂說根本沒半個人提出申請。

5月26日上午南投已正式發函給疫情指揮中心，雖然陳時中部長曾說「公文跑得比病毒慢」，但這次是電子公文，跑得很快，且人命關天，指揮中心應儘速給予回應。

從該公文可以很清楚知道，是因為疫情嚴峻，地方政府應民眾所需，希望能採購新冠肺炎疫苗來避免社區感染再擴大。事實上，這也澄清或打臉綠營的烏賊戰：

一、南投縣政府要買的是上海復星代理的「輝瑞BNT疫苗」，不是中國疫苗。連指揮中心發言人莊人祥都曾認證，BNT不是中國疫苗。

而目根據資料顯示，BNT疫苗的生產地只有德國與美國，若是大陸製的，目前法令也不允許，王定宇等人是在吠什麼？

二、南投縣政府並沒有指定要哪批BNT疫苗，就算是綠營亂扣帽的香港那批BNT疫苗（港稱「復必泰」），要進口到台灣，還要經過檢驗核准，若真有瑕疵或問題，陳時中是會同意讓它進口嗎？

三、南投縣政府也沒指定要買快過期的BNT疫苗，況且民進黨政府都進了三批AZ疫苗，效期幾乎都不滿三個月，也是照打，王定宇怎麼有臉質疑？台灣現在疫苗嚴重不足，只要品質沒問題，也來得及打，為什麼要扯人民打疫苗的後腿？

王定宇在臉書說「上海復星的復必泰（BNT），跟所謂的輝瑞（BNT）還是有所不同的」，這就是標準的幹話，也是假消息。

兩者確實有所不同，但就只有名稱上的不同。其餘不論是疫苗的技術與成分，兩者是一模一樣的。王定宇再沒知識，也要有Google的嘗試。

BNT疫苗過去連陳時中也說讚，但一直在民進黨的意識形態與派系利益下擦身而過。如今疫情燎原，亟待疫苗來滅火。

民進黨政府若不要BNT，也拿不到足夠的疫苗給人民施打，那就是劊子手，為全民為敵！

作者為國民黨文傳會副主委

照片來源：民進黨官網截圖。

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(中時新聞網)