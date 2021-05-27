【愛傳媒葉毓蘭專欄】5月26日美國在臺協會的酈英傑處長，舉行離任線上記者會，發表卸任感言。

幾乎所有的媒體都報導了酈英傑的這場記者會，也聚焦在美國即將釋出的八千萬劑疫苗，有個史上最高調、最搶戲的駐臺代表，天天跟總統、外交部長大演臺美合體秀，不但賣了最多的軍火給我們，我們也遵從他們的指示，開放進口含萊克多巴胺的美豬，大家都想知道，八千萬劑疫苗，當了這麼久的美國好友，我們有份嗎？

「酈英傑表示，跟周邊國家相比，台灣的確診率及人數在全世界依舊是最低的幾個地方；美國會依據包括確診率、醫療體系量能及接種比率等，以作為釋出疫苗的標準」

沒想到酈英傑以其人之道還治其人，就算這兩周臺灣的確診率與人數如火箭衝天般的成長，美國老大哥還是把「防疫模範生」、「防疫績效世界最優」的高帽子拋回給我們。

誰讓我們不提升篩檢能量，即使現在醫療能力瀕臨滿載，老奸巨猾的外交辭令，還是讓我們苦吞美國就是不給我們疫苗的惡果。

十年前我在華府智庫布魯金斯研究院客座，初識當時是美國國務院台灣協調處處長的酈英傑，2012-2015酈英傑來臺擔任AIT副處長，與我常有往來，他在2016年任職於亞太安全研究中心，還曾經邀請我去蒙古烏蘭巴托參加研討會擔任講者。酈英傑早年曾經在台灣傳教，說得一口好中文，和陳時中一樣，酈英傑是個牙醫。

26日看到阿中部長宣佈臺灣的新增確診635人（含境外移入2），死亡11人。這位25日才為警察辛苦防疫落淚哽咽的牙醫部長，一定沒想到他努力把台灣的防疫做得這麼成功，把數字壓得這麼低，居然成為牙醫出身的外交官作為見死不救的理由？！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)