【愛傳媒葉元之專欄】陳時中為警察掉淚，5月25日晚我發文質疑，為何警察施打疫苗的排序那麼後面，而且現在也沒給足夠疫苗。結果大批綠粉前來攻擊，說警察4月23日就可以施打，是他們自己不去打，有什麼資格怪現在疫苗不夠？

我簡短回應如下：

一、4月23日很早嗎？我覺得並沒有很早，華航機師4月中就有確診案例，諾富特4月29日就封館，當時病毒已進入社區。而且4月23日只是開始施打，還要登記、安排施打日期，並不是4月23日大家想打都打的到。

二、不管警察當時想不想打，政府就是要鼓勵大家去打，而且要說出打疫苗的必要性。但是民進黨包括蘇貞昌在內，很多人言論都是說台灣疫情很穩，沒有打疫苗的必要性，並無積極告訴大家，只有打疫苗才能保護自己。隨便舉例如下：

2月22日蘇貞昌：台灣防疫成功，疫苗需求沒有迫切性；4月14日侯友宜施打AZ疫苗 民進黨議員：政治動作不要太多；4月14日蔡易餘：台灣非常安全，所以打疫苗跟很多民調一樣，覺得沒有必要性。

所以，執政黨營造不用打疫苗的氛圍，綠粉現在卻反過來責怪國人之前不打，這是什麼邏輯？

三、不管怎樣，現在的疫苗數量跟選擇性就是不夠，那是因為買不到嗎？看看沈富雄大老怎麼說：「目前起碼有20個管道毛遂自薦推銷BNT輝瑞疫苗，是透過NGO引進，大多不需要經過上海復星，且價格比當初要賣給東洋的31塊美金還便宜。一簽約，20天內貨就到台灣。但民進黨府院黨高層卻對這些牽線人回應，『我們買夠了，不需要再買』」。

中央政府不願滿足國人目前打疫苗的需求，難怪南投縣政府要自救了！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：衛福部官網截圖。

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(中時新聞網)