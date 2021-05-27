【愛傳媒黃珊珊專欄】醫療量能有多緊繃，到前線走一圈看看就知道！

我幾乎每天都會到快篩站、專責醫院去看看，了解一下當天的狀況，也會跟現場指揮官研究該怎麼精進動線和流程，這幾天晚上處理很多患者送醫的事情，因為疫情嚴重，幾乎各大醫院都擠滿重症患者，也發生救護車卡在急診進不去的狀況，但還是要感謝各大醫院，在中央宣布放寬兩人一室之後，增加了病床數，下週也會陸續加開，希望可以稍稍舒緩現階段的情況。

防疫不能鬆懈，前幾日還是看見有部分市場出現人潮，我還是要再次提醒大家，到超商或市場採買盡量減少次數，一次多買一些，才能有效降低接觸和移動，全國三級警戒延長到6月14日，病毒很無情，還是希望大家盡量待在家，減少非必要的外出，我知道大家都想盡快回到原本的生活，但是這需要各位的幫忙，一起忍受一時的不方便，才有機會早點迎接天晴的那一天。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)