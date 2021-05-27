民間企業捐贈台中市警察局交通警察大隊千份「口罩舒適帶」。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

疫情升溫，警方執勤須戴口罩，長時間佩戴下來，口罩繩造成耳朵疼痛；日前有民間業者捐贈千份「口罩舒適帶」，予台中市警察局交通警察大隊員警使用，讓員警久戴口罩執勤更舒適，維護交通無後顧之憂；企業秉持「取之於社會，用之於社會」理念，在疫情嚴峻時刻奉獻，力挺警察。

台中市警察局交通警察大隊指出，交通警察佩戴口罩常在車水馬龍的道路執勤，上億科技開發有限公司楊董事長體恤員警辛勞，於21日捐贈「口罩舒適帶」千條，供交通警察大隊、刑事警察大隊，在疫情防疫期間讓員警執勤時可以更舒適安全。

上億科技董事長楊冠威表示，自已每日配戴口罩造成耳朵的壓迫及疼痛，因此研發出「口罩舒適帶」能大幅改善長時間戴口罩對耳朵的壓迫及疼痛，又可水洗重複使用，且配戴長度可依照個人頭型尺寸調整修剪，也是長時間配戴口罩的必備神器。

交通警察大隊長陳松寅表示，感謝上億科技公司在疫情期間的貢獻，有了這些口罩舒適帶，讓員警執勤時更能免除長時間配戴口罩的不舒服感，也將這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，持續落實維護治安及為民服務的工作，維護民眾安全及祥和的生活環境。

(中時 )