浩鑫(2405)本周連3根紅K線，成功突破季線和半年線反壓，浩鑫子公司暄達目前正規劃的一款新的IoT醫療氣墊床產品，主要就是透過IoT應用整合的技術，強化即時偵測患者狀態之功能，以同步對氣墊床之因應調整，協助護理人員掌握臥床病患狀況，以提供適當的照護措施。該產品完成驗證測試後，並取得醫療法規認證即可進入市場。

暄達目前營收占浩鑫比重約2成。暄達已進入國外市場的交互式氣壓氣墊床，主要是為了長期臥床患所設計，已經取得美國及歐盟的醫療認證，並已經在美國、歐洲及澳洲等地有良好實績。但該產品尚未進入國內市場。

至於負壓傷口治療機是暄達的另一項產品，也已經陸續取得美國、歐盟、巴西以及台灣等地的醫療認證，並皆在取得醫療認證的市場開始推廣與導入。

浩鑫首季EPS為0.01元，毛利率40%，營益率1%，營益率偏低主要是較高的營業費用所致，據首季資產負債表顯示，公司資產為39.5億元，負債為5.38億元，負債比僅13%。

(時報資訊)