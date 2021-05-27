輝達（Nvidia）上季營收較前一年同期大幅成長，且營收和獲利表現均優於市場預期，惟周三盤後股價仍下跌近1%，報622美元。

輝達公布，2022財年第一季（截至5月2日）營收為56.6億美元，較去年同期成長84%，並優於市場預估的54.1億美元。

調整後每股盈餘為3.66美元，亦優於市場預估的3.28美元

在全球半導體短缺之際，輝達的業務仍持續大幅成長。該公司預估本季營收為63億美元，較去年同期成長62%。

輝達生產的繪圖處理器（GPU）是PC遊戲、人工智慧和加密貨幣挖礦非常重要的零組件。

其主要產品為顯卡的繪圖晶片部門第一財季營收年增81%，達到34.5億美元。遊戲晶片部門營收較前一年同期暴增106%，達到27.6億美元。

財務長Colette Kress表示，遊戲玩家和學生族群是推動GPU需求成長的主力，當前的升級周期可望在整個今年下半年都保持強勁。除了對遊戲主機製造商的出貨之外，消費市場的GeForce繪圖處理器熱賣，亦推動遊戲晶片部門的營收增長。

包括數據中心晶片在內的運算和網路部門營收年增88%，為22.1億美元。輝達表示，該部門營收成長部分歸功於去年收購的數據中心公司Mellanox，以及用於伺服器的繪圖處理器需求增加。

輝達預期今年下半年顯卡仍將供不應求，但新的加密貨幣專用晶片CMP有助於緩解供應吃緊的問題。輝達執行長黃仁勳在法說會上表示，CMP的產量更大，且生產CMP晶片不會排擠GeForce的供應。

該公司並表示，加密貨幣礦工對公司營收增長有所貢獻，但「很難說到什麼程度」。

專門鎖定加密貨幣挖礦市場的CMP處理器，第一財季營收為1.55億美元。財務長Colette Kress表示，本季CMP營收預估將達到約4億美元。

輝達去年宣布以400億美元收購核心處理器技術公司安謀（ARM）。財務長Kress表示，這項交易可望在2022年完成。

上周輝達宣布股價1拆為4的計畫，目前仍待股東批准。

(時報資訊)