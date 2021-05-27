記憶體模組廠威剛(3260)23日偵測到部分資通系統遭病毒攻擊，資安團隊第一時間啟動防禦機制及備援系統，並立即與資安專業人員合作清除病毒，全面提升公司網路資安層級，受影響的伺服器已陸續復原，此事件對公司營運尚無造成重大影響。

威剛昨(26)日公告，23日偵測到部分資通系統遭病毒攻擊，不過目前受影響的伺服器陸續復原，24日後出貨作業雖受些微延誤，但影響不大，對公司營運也沒有造成重大影響；同時，配合政府加強防疫政策，公司仍持續員工上班分流制度。

短期營運方面，威剛表示，來自於奇亞幣農場的挖幣需求暢旺，積極擴充挖幣記憶體戰備，威剛高容量的固態硬碟(SSD)及企業級外接式硬碟訂單持續倍增，報價也同步走高，公司看好5月業續將繼續走揚。預期本季在DRAM合約價直線攀升，且SSD出貨再創新高，第二季單季營運表現將再挑戰數年來高點。

第一季受惠DRAM價格上漲，威剛2021年第一季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。

展望市況，威剛預期第二季、第三季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季上揚。

(時報資訊)