國民黨台北市議員徐巧芯留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

總統蔡英文昨日（26）表示，台灣與德國BNT疫苗原廠一度幾乎要完成簽約，「但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」，並表示台灣已購買3000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。這番言論讓蔡臉書遭「灌爆」，大批網友與政治人物湧入痛罵；國民黨台北市議員徐巧芯也現身留言「死亡人數是等不及校正回歸的」，一句話獲得超過6000個讚。

蔡英文昨日在臉書發文道：「國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的Moderna疫苗，以及德國的BNT疫苗，我們都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這兩支疫苗。至於德國的BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。」

蔡英文進一步指出：「包括外購和國產疫苗，我們已經購買將近3000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。我們會盡全力加速到貨，提供更多疫苗給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定、充裕的疫苗。」

此文一出，迅速引爆網路怒火，不僅超過3300個網友對文章按下「憤怒」表情，更有大批網友與政治人物湧入蔡英文臉書痛罵。其中徐巧芯的留言頗受關注，獲得超過6000個讚與近1100則回應，討論相當熱烈。

徐巧芯留言道：「不要告訴我們『購買』多少疫苗，我們要知道的是『到貨』多少疫苗！死亡人數不斷攀升讓人很心痛。如果中央對於疫苗有超前部署，也不會有任何地方政府說想要自行購買。目前台北市的疫苗數量也已經不夠了，醫護人員很多都還在等待施打，更不用說65歲以上高風險的長者！蔡總統，死亡人數是等不及校正回歸的。」

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其中，「蔡總統，死亡人數是等不及校正回歸的」這句讓許多網友感同身受，紛紛回應：「現在殯儀館其實很多啦，死亡病例不只十幾，最後再校正回歸就好了」、「住在殯儀館旁的我覺得害怕」、「現在聽到救護車的聲音都覺得雞皮疙瘩掉滿地」、「每天多一個數字，都是一個家庭的破碎，政治人物能懂嗎？」「想不到死亡已經離台灣人這麼近了」、「我家有80老母，她身體雖硬朗，但一想到她每天去菜市場我就擔心得睡不著覺，我不想失去她」。

(中時新聞網)