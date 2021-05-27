【LIVE直播】全國防疫會議會後記者會

台灣本土疫情連環爆，雙北確診病例暴增，醫療量能緊繃，加上疫苗不足，地方紛喊話採購大陸復星代理的BNT等疫苗，惟蔡英文總統昨(26日)表示，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任。針對前述問題，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(27日)上午在例行記者會是否做出最新說明，外界關注。

有關41萬劑AZ疫苗配送，陳宗彥今在會中指出，第一階段於27日配發15萬劑，雙北第一階段以第一到第三類人員作優先施打，其中未曾接種者作為優先，雙北以外地區則以第一類、未曾接種的醫護人員、急需公務出國接種第二劑者優先。

陳宗彥提到，第二階段6月10號配發26萬劑疫苗，以全國第一到三類未曾接種者作為優先，後續將會做滾動修正。

中央流行疫情指揮中心近期每日皆會和各縣市舉行全國防疫會議，統合協調、調度防疫資源，會後由副指揮官陳宗彥舉行記者會對外說明最新措施和會議共識。

(中時新聞網)