位在國父紀念館站的「Sugar Miss」一直是極受歡迎的精緻甜點店，不管是外觀還是被裝潢都是走一個純白潔淨以及簡約的大理石感，蜂編猜許多人為了拍攝食物的照片需要一個乾淨的牆壁或是桌面。也因為「Sugar Miss」走一個乾淨的風格，相信蛋糕或是飲料在這個空間拍起來會很好看，沒有過多的擺設，除了座位區馬上印入眼簾的就是最期待的蛋糕櫃。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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「Sugar Miss」的以其鏡面大理石的乳酪蛋糕為主打，都是原創的特色甜點，不僅搶攻IG及媒體各大版面充滿特色也很吸睛，一塊塊的豆腐岩擺在蛋糕櫃中可愛的讓人有股強烈的衝動一定要點，切開來後的中間神秘餡料就這樣像熔岩般流下，整個心都被療癒了，而且每種不同外觀的豆腐岩會流出的口味完全不一樣，看起來綿密，有點好奇吃起來會是什麼樣的口感，除此之外大理石乳酪蛋糕和千層蛋糕也都受到大家的好評。

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你說什麼？大理石蛋糕很普通會覺得回訪率很低？真的大錯特錯！是「Sugar Miss」的熟客或是粉絲就知道除了基本會有的抹茶口味、奶茶口味、乳酪蛋糕等款項之外，只要有節日都會推出不一樣的款式，像是情人節推出愛心的大理石乳酪蛋糕、萬聖節推出流出鮮血的覆盆子口味的豆腐岩，每一次都會有不一樣的感覺但卻都是高雅滿分，會多一種現在去不知道會有什麼口味的新鮮感以及期待，也相信很多人想問能不能外帶等問題，「Sugar Miss」是一位愛小孩的暖心爸爸所創辦的，想當然對客人也都很暖心囉，只要進入他們的官網就能直接訂購切片或是完整的蛋糕，慶生聚會也能變得很高雅喔。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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時間：12:00~20:00

地址：台北市大安區光復南路290巷4號1樓

交通：捷運國父紀念館站2號出口

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

(中時新聞網)