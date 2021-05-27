新冠肺炎本土疫情持續擴大，疫苗卻嚴重不足，南投縣長林明溱日前開第一槍表示，若中央同意，將動用預備金向上海採購30萬劑的輝瑞，但遭民進黨立委范雲反批，這批疫苗若出事誰負責，大批網友看到神隱多天的范雲現身後，怒轟范搞出「3+11」要不要負責，其中許多人都輔一句：「居然還有臉」出來。

新冠肺炎疫情擴散，南投縣已有10人確診個案，林明溱24日表示，如果中央買不到疫苗，希望考量授權讓地方自行採購；南投縣如果向大陸購買30萬劑疫苗，讓縣民在1個月內打完第1劑，就不會傳染。

對此，范雲昨（26日）則在政論節目「台灣向前行」中反擊南投做法，稱一群藍營政治人物，不約而同要求疫苗自購，甚至是買大陸疫苗，讓人匪夷所思，應該「回歸專業來討論」。范雲更質疑，這批上海復星提供的BNT疫苗，極為可能是香港存貨，存在過期問題，且買疫苗不跟原廠卻跟代理商買，中間出問題誰來負責，並警告大陸此時表態願意提供協助，就是黃鼠狼給雞拜年，目的要創造台灣人民內部矛盾與不信任。

看到范雲神隱多天又跳出批評時政，批踢踢網友痛批「她還有臉出來」、「臉皮跟大氣層一樣厚了」、「居然還有臉出來，搞出本土疫情就她啊！垃圾政客」、「鬧鐘（陳時中）：你還嫌我吃的虧不夠多嗎」、「明明就意識型態說那麼多廢話，他媽的如果現在代理商是日本，政府早就買了幾千萬劑了吧」、「強烈建議3+11造成破口的是那個人」、「繼續敗票，沒有關係」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

(中時新聞網)