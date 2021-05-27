快艇隊本季陣容仍具競爭力，不過就在他們於主場連敗給獨行俠後，外界紛紛質疑他們是否能晉級次輪，畢竟論陣容深度來說，快艇帳面上優於對手，擁有里歐納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)雙星坐鎮，卻仍以二連敗結束主場二連戰，而稍早據《達拉斯晨報》記者湯森報導，隆多(Rajon Rondo)第二戰後對著教練泰隆盧(Tyronn Lue)和隊友伊巴卡(Serge Ibaka)一陣大吼，而伊巴卡也回擊了他。

這對快艇來說無疑是士氣上嚴重打擊，雖然參與爭執的並不是主將里歐納德和喬治，但老將隆多在球隊扮演的角色也很重要，畢竟在季後賽他可是沙場老將，球隊需要在關鍵時刻靠他穩定軍心，而伊巴卡在例行賽末復出沒多久，也急於找回身手幫球隊建功，至於總教練泰隆盧總被質疑不夠有威嚴、與球星溝通不良。

據了解，隆多對球隊輸球情況相當不滿意，所以對隊友感到不滿，據報導賽後有人聽到隆多在球隊更衣室大聲怒吼，《達拉斯晨報》說，他發洩對象正是總教練泰隆盧和伊巴卡，值得一提的是伊巴卡也是一位老將，因此也回嗆隆多幾句，似乎不滿對方態度和說詞。在快艇昨天對獨行俠比賽中，隆多拿下4分7助攻，而伊巴卡僅有2分。

兩人在比賽中出手都不多，因為進攻大權原則上還是交給里歐納德和喬治，前者上場41分鐘轟下全隊最高41分，還有6籃板4助攻2抄截，總計21投14中、外線7投4中、罰球10投9中，後者上場40分鐘，攻下28分12籃板6助攻，總計22投12中、外線僅7中1、罰球3中3，雷吉傑克森(Reggie Jackson)則有15分進帳。

在獨行俠部份東契奇(Luka Doncic)仍舊表現優異，上場38分鐘砍下39分7籃板7助攻，小哈達威(Tim Hardaway Jr.)大爆發攻下28分，而且整體命中率相當高，並貢獻6顆三分球，是獨行俠能戰勝快艇的重要功臣，另外波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)得到20分。下一場比賽兩隊將移師獨行俠主場，快艇若輸球將落入0：3絕對劣勢，看來他們得好好處理內部問題了！

(中時新聞網)