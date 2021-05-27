【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】位於長崎縣島原市，號稱離海最近的大三東站，因為彷彿動畫中的夢幻場景，近來受到許多注目，加上演出多部日劇的人氣藝人「上白石萌歌」在此拍攝飲料廣告，也讓此地的知名度再度上升。

大三東站為島原鐵道的其中一站，起於諫早站的島原鐵道，沿著島原半島的北方一直往東岸走，直到島原外港站為止。沿線能欣賞到島原地方的田園風景，過了吾妻站後大部分路段都是臨海而行，因此能欣賞到沿途的有明海風景。大三東站的月台就是以整片海洋為背景，湛藍的天空與波光粼粼的海面，搭配上鮮黃色的單節小火車，甚為美麗。

▲從月台就能眺望到有明海的景色。 圖：長崎縣／提供

遠遠望去，當列車緩緩駛進大三東站時，與動畫《神隱少女》中的海上列車極為神似。這般恬靜的風景也吸引了日本知名飲料大廠來此拍攝4月開始放送的最新電視廣告，伴隨知名藝人上白石萌歌的甜美歌聲，將大三東站的風光透過鏡頭宣傳給更多人知曉。

想來長崎縣島原鐵道的大三東站朝聖，可選擇例假日限定的「島原半島周遊PASS」或是海外遊客限定的「雲仙．島原FREE PASS（UNZEN・SHIMABARA FREE PASS）」，皆能在期限內無限搭乘島原鐵道旗下的鐵道、路線公車及渡輪。而在2022年秋季西九州新幹線通車後，從新幹線諫早站出發前往島原將更加便利。

▲配合廣告的放送，島原鐵道也推出商品聯名的特別列車。 圖：島原鐵道／提供

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(中時新聞網)