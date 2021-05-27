「疫情，讓人見證了人性的自私」。台北巿立聯合醫院中興院區整合醫療科主治醫師姜冠宇透露，一人一室的規則被打破後，不管怎麼解釋，確診患者就是不願與他人同室，有的甚至大喊「我不要被他傳染」，還有的確診病患遲遲等不到床位，竟想脫口罩吐口水，令醫護人員身心疲憊，大嘆「若死亡率將要上升，有一半是這樣來的！」

姜冠宇日前於個人臉書寫下，疫情見證了人性的自私，一人一室的規定改為兩人一室後，不管怎麼跟確診患者解釋，「我們會安排病況程度相同、發病日同日的病人住在一起，並且可以同時出院的狀況下，住同一室」，但對方就是不願妥協，甚至不斷大喊「我不要被他傳染」。

姜冠宇說，新冠肺炎在台灣爆發後，急診室有不少患者都在等待床位，甚至還有等死的，醫療能量緊繃，只能安排兩人一室，許多醫護身心俱疲，他坦言，目前急診室的負擔很大，再加上ICU的資源也有限，部分確診民眾等得不耐煩，一度想脫口罩吐口水，「我終於體會到，若死亡率將要上升，有一半可能是這樣來的」。

姜冠宇指出，一人一室的原則被打破的同時，他最擔心的是「護病比」，專責病房隨著收治病人狀況愈來愈差，已經不能當作輕症病房來看，而是準重症單位，再加上對病人都是採全責護理，讓真正承接重症的醫護單位也很緊繃，一連串下來，再加上日前信義區安養院的集體感染，「對醫療系統真的是很大的衝擊」。

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(中時新聞網)