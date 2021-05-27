MSCI盤後生效，台股將被調降權重，台股加權指數27日開低在16,591.71點，航運貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）全面向上升，陽明股價重回百元關卡之上，大型權值電子股如台積電（2330）開低在580元，呈現電子弱、航運強兩極化現象。

美國聯準會官員近期談話，減緩投資人對通膨失控擔憂，不過，美元及十年期美債殖利率反彈上揚，解封受惠的能源、郵輪航空股領漲，四大指數小幅收紅。

第一金投顧指出，加權指數維持在季線上震盪，後續則視成交均量可否維持在5,000億元上下，才有利指數朝17,000點整數關卡及5月11日長黑高點17,137點邁進。

第一金投顧指出，操作上來看，在疫情持續利空淡化之後，除非確診病例出現爆炸性上升，否則台股將回歸到與全球股市連動，類股持續輪動。因為當沖旺盛，資金輪動快速，投資人需留意避免盤中追高殺低，嚴控持股水位。

第一金投顧指出，選股部分，貨櫃航運仍為人氣聚焦，當沖量能過高，提防追高風險，原物料類股則維持逢低布局即可，待市場消化拜登基建金額低於預期，以及中國大陸打壓鐵礦砂價格利空，電子類股部分則還是以業績為主軸，低本益比如記憶體、面板可以持續觀察。

(工商 )