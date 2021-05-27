6月7日是聯合國「世界食品安全日」（World Food Safety Day），宜鼎國際旗下子公司安捷科推出「必鮮B-Fresh」冷鏈雲端管理系統，看好冷鏈物流發展與需求大增，運用AIoT智能科技，提供24小時不間斷溫度感測與雲端監控，協助食品與物流相關應用產業快速提升管理效能、為全民食安把關。

近年來不僅台灣食品安全問題時有所聞，世界各國也同樣面臨程度不一的食安問題；聯合國特別訂定每年6月1日為「世界食品安全日」，旨在推動食安問題解決方案並提升全球食安意識。

隨著國際上對於食安議題的關注，相對地也將大幅提升企業的食材管理壓力。對於企業而言，食材的運輸、儲藏、製造與包裝過程，就已面臨不小挑戰；特別是需要「低溫冷藏」的食材，更不得輕忽。然而目前多數企業、商家，多以人工進行儲藏溫度及保存期限追蹤；不僅耗費人力，倘若發生非預期電力中斷或設備故障，都可能因為無法即時掌控而導致食材變質，甚至嚴重影響企業商譽。

為此，安捷科將過往應用於車載、AIoT及無線通訊定位的技術，延伸至食品物流產業，推出智慧化「必鮮B-Fresh冷鏈雲端管理系統」。以三位一體的產品架構，整合軟硬體設備，幫助企業、商家智慧轉型，輕鬆提升商品配送、倉儲及零售管理效能。產品甫推出便已獲得食品與物流產業高度關注，安捷科正積極協助客戶進行送樣測試，看好各大知名連鎖企業可望陸續導入。

「必鮮B-Fresh」可透過雲端管理平台設定各類食材保存期限與儲存溫度範圍；而感溫扣環則可綁扣在貨物或食材外包裝，並透過專屬資料閘道器將詳細食材歷程，24小時不間斷地傳送至雲端。期間如遇設備失溫或食材保存期限到期，雲端管理平台將自動發出警報至指定手機或電腦設備；也會在倉儲現場觸發感溫扣環警示燈閃爍亮起，以利企業在大量物件中快速辨識異常品項。

其中，為配合不同溫度與濕度的儲藏環境，感溫扣環支援-40至80℃的溫度感測範圍、IP67防水防塵及可長達3年以上的電池耐用度。此外，為提升雲端資料的訊號傳送效益，特別搭載最新藍牙5.0長距離無線通訊技術，可穿透冰箱與冷凍櫃，達成最長70公尺的傳輸距離。

安捷科董事長魏廷晃表示，全球食安意識提升，將增加企業食材管理成本；所幸AIoT技術讓企業得以運用更智慧、有效的方式，提升管理效益。安捷科專注提供客戶品質可靠的創新服務，必鮮B-Fresh便希望協助客戶智慧轉型，實現雲端集中管理、減少食材耗損並實踐對於消費者的食安承諾。

必鮮B-Fresh系統採訂閱式服務並提供永久保固，可免除昂貴的設備採購與維護成本，適用連鎖餐飲、賣場超市、農漁畜產品運輸、冷鏈物流、生鮮倉儲、醫材保存與環境監控等領域。不論大小商家，都能輕鬆導入。

(工商 )