處理器矽智財大廠安謀（Arm）的互連技術對於達成整體系統效能提升至為關鍵。Arm 最新的 CoreLink CI-700 快取一致性互連 IP（Coherent Interconnect）與 CoreLink NI-700 網路單晶片互連 IP，與 Arm CPU、GPU 及 NPU （類神經網路處理器）IP 完美搭配，為系統單晶片解決方案全面的促成系統強化。

CoreLink CI-700 與 CoreLink NI-700 為包括記憶體標籤擴充（MTE）等全新 Armv9-A 功能，帶來硬體層級的支援，並支援更高的安全性、更大的頻寬與更低的延遲。

高階智慧手機與其軟體生態系，及近乎橫跨全球的連接性，形塑且定義了人們的數位體驗。這種體驗也正在定義所有消費者與終端裝置互動的標準，並在過去一年內，展現了透過安全、以應用場景定義的特定運算所能實現的可能性。

為人們帶來極致數位體驗是 Arm 建構未來運算願景的驅動力。Arm 全新的全面運算解決方案，是朝向未來十年特定運算進程所跨出的第一步。

King 技術長 Steve Collins表示，Arm 的全面運算解決方案促使處理器和系統的設計向前邁出一大步。這種從系統面整體優化的方法將帶來性能和功率效率的提升，以及我們玩家重視的一系列功能。透過更高傳真的圖像和遊戲性能，我們期待利用新的 IP 為我們全球各地的玩家提供更豐富的遊戲體驗，協助 King 為世界帶來更高的娛樂性。

聯發科技技術長周漁君表示，從智慧手機、平板電腦到 Chromebook 筆電等行動裝置，已經改變我們互動、工作和學習的方式。Arm 的全面運算解決方案以更高的運算效能、更優異的系統效率、以及更強化的安全性，為未來的行動領域帶來令人興奮的新進展。我們期待與 Arm 持續合作，共同提升下一代娛樂、教育和生產力的使用者體驗。

三星電子系統單晶片設計團隊副總裁 Joonseok Kim表示，仰賴效能、效率與安全性的智慧裝置，已成為我們生活的數位延伸。有了基於最新 Armv9 架構的 Arm 全面運算解決方案以及更緊密的夥伴關係，三星的系統 LSI 事業部與 Arm 將攜手為次世代的行動平台開啟全新的可能性；我們也感到相當興奮，能透過我們未來的技術為用戶體驗帶來轉型。

Unity 平台副總裁 Scott Flynn表示，我們很高興能支援 Arm 的全面運算解決方案。這個全新的解決方案為提升基於 Arm 架構裝置的效能向前邁出的一大步。我們的軟體和底層硬體之間的緊密結合，將助力 Unity 創作者在他們的遊戲和應用程式上，為更多玩家帶來更沉浸且令人驚豔的體驗。

Zoom 硬體夥伴關係負責人 Eric Yu表示，過去的一年推動了技術解決方案，改變了人們的互動方式。現在，我們對於來自平台級別的安全性和智能的需求更為迫切。基於 Armv9 的全面運算解決方案，具有強化的安全性和更優異的效能，為採用 Arm 技術的次世代智慧型手機和筆記型電腦，提供更無縫的沉浸式體驗。

(工商 )