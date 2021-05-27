處理器矽智財大廠安謀（Arm）近期發表的 Armv9 架構，奠定未來十年運算的基石。今天 Arm 正式宣布推出第一個全面運算的解決方案，實現 Arm 全面運算策略下的三大關鍵支柱：運算效能、便於開發人員使用與安全性。

Arm 藉由實踐這三大關鍵支柱，提供極致的效能、安全性、擴充性與效率，並讓世界各地數百萬名開發人員更易於使用。這些彈性解決方案將使 Arm 的合作夥伴得以為多元而廣泛的應用，帶來次世代的沉浸式與互動式體驗。

Arm 資深副總裁暨終端產品事業群總經理 Paul Williamson 表示，Arm 致力於將 Armv9 架構推廣到各個領域，並透過系統層級的優化設計讓效能極大化，安全、特定處理的優點，意味 Arm 架構的運算正在建構超越智慧手機的市場領先地位，並利用行動生態系帶來的龐大規模，打造筆電、桌上電腦、雲端與更多領域的領先解決方案。

Arm 全新的全面運算解決方案採用全方位的、擴及整個系統的優化方式，橫跨硬體 IP、實體 IP、軟體、工具與標準，為 Arm 的夥伴提供最寬廣的選擇，以因應消費性終端裝置市場的不同市場區隔、多元應用場景以及不同的價格帶。

因此，Arm 得以為整個生態系釋放全新體驗，包括為行動裝置設計、具 AI 功能的互動式應用場景，以及讓消費者渾然不覺正在看電視的豐富 8K 內容。這一切都建構在安全的基礎上，可為未來十年打造可信任的數位服務。

這些解決方案的核心是 Arm 全新的 IP 套件，包括第一顆 Armv9 Cortex CPU、搭載驚人繪圖能力的 Mali GPU，以及全新的 CoreLink 系統 IP。

全新的 Armv9 CPU 核心，其設計目的是為各種消費性終端裝置打造同級最佳的解決方案。Arm 全新的 CPU，為筆記型電腦帶來極致的效能、更迅速的智慧電視用戶體驗，並為手機遊戲提供持續的高效率與更長的電池續航力。

Arm Cortex-X2 是目前效能最強大的 CPU，與今日旗艦級的安卓智慧手機相比，它的效能足足提升 30％。除了峰值效能，Cortex-X2 可以經由不同的擴充組態來滿足高階智慧手機或筆電間的需求，讓Arm的夥伴可以依據應用市場需求，設計特定的運算。

Arm Cortex-A710 是 Arm 第一顆基於 Armv9 架構的「大核」CPU，與 Cortex-A78 相比，能源效率提升 30％、且效能增加 10％。透過這些效能與效率的提升，用戶在智慧手機運行耗用龐大資源的應用時，仍可享受最佳的體驗，同時能運行得更久。

Arm 同時發表 Arm Cortex-A510，這是四年來首次推出的高效率「小核」核心，其效能不但增加 35％，機器學習效能更提升 3 倍以上。這個效能表現逼近幾年前發表的上一代「大核」核心的效能，極為適合運用於智慧手機、家用與穿戴裝置。

Armv9-A CPU 系列的支援核心是全新的 DynamIQ Shared Unit，DSU-110。它為多元的區隔市場提供解決方案。DSU-110 提供高擴充性，最高可支援 8 顆 Cortex-X2 CPU 的配置，達到極致效能、安全性與機器學習功能，同時間還能確保最佳效率。

為了支援整個生態系對效能的需求，到 2023 年，所有運用於行動裝置的「大核」與「小核」核心，都一律採用 64 位元。Arm 已看到全球的合作夥伴正努力確保所有應用程式在 2021 年底前，具備 64 位元的支援性，準備為消費者提供無縫順暢的體驗。

Arm 為每個區隔市場推出全新的 Mali GPU 套件視覺體驗依然在消費者和裝置的互動上、享用裝置的過程中扮演重要的角色，因此 Arm 今年推出最廣的 GPU 產品系列，以搭配全面運算解決方案中的 Armv9 CPU。

過去幾年來，Mali GPU 一直都是出貨量排名第一的 GPU。今年新推出的 Arm Mali-G710，是 Arm 鎖定高階智慧手機與持續成長的 Chromebook 市場的最高效能 GPU，可為如 AAA 的高傳真遊戲等運算密集體驗，帶來 20％ 的效能提升。針對新的相機與視訊模式的影像強化等機器學習任務，Mali-G710 可以提供 35％ 的機器學習效能提升。

Arm 同時發表 Arm Mali-G610，屬於次旗艦 GPU。它承襲所有 Mali-G710 的功能，但價格更為親民，可讓合作夥伴們快速因應成長市場的需求，並把優質的應用場景帶給範圍更廣的開發人員與消費者。

Arm Mali-G510 在效能與效率間提供完美平衡，為中階智慧手機、高階智慧電視與機上盒帶來 100％ 的效能提升，耗電量也節省 22％，讓電池續航力更長，機器學習效能也提升 100％。

Arm Mali-G310 則是Arm效率表現最佳的 GPU，可利用最小的面積成本達成最高的效能。Mali-G310 把 Valhall 架構與高品質的繪圖技術，導入至成本較為低廉的裝置上，如入門級智慧手機、擴增實境裝置與穿戴裝置。

(工商 )