台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，不僅每日公布新增確診數居高不下，陸續校正回歸的數據也不斷墊高原先已公布的確診病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，25日在疫情記者會上談到警察染疫，認為那些沒有好好防疫扯後腿的人，尤其是偷偷營業的八大行業「應該要好好檢討」，一度哽咽對第一線警察表示出不捨。這也是自從疫情爆發以來，陳時中二度在記者會上哽咽，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，對比上一次淚灑記者會，網路聲量同樣衝高，網友的反應卻大不相同。

陳時中只要一哽咽 網路聲量就攀升

2020年新冠肺炎疫情甫爆發之際，陳時中親自到機場視察包機回台的台商狀況，其中一人確診新冠肺炎，2月4日陳時中在記者會上公布此事時，忍不住哽咽落淚，讓不少心疼阿中部長的網友，紛紛湧入衛福部臉書加油打氣，創下76,727筆網路聲量，成為台灣本土疫情大爆發前的個人聲量最高峰。

此次，陳時中談到許多第一線警察確診，八大行業偷偷營業的情況，5月25日因為不捨警察，再次於記者會上哽咽，網路聲量達80,937筆，僅次於5月22日首次提出校正回歸概念的96,772筆。陳時中只要一哭，都能引起網友熱烈的迴響與關注。

過去是「全台都叫他快去睡的部長」 這次有人怒轟下台

比較兩次哽咽的情況，網友的反應有截然不同的轉變，第一次一面倒加油打氣，陳時中哽咽當天的熱門關鍵字可以看到包括了「感謝」、「辛苦」、「感恩」、「加油」、「多休息」、「保重身體」以及「幸福」等，不捨阿中部長的網友湧入臉書加油打氣，爭先擔憂陳時中為了防疫過於操勞，以至於當時不少人還笑稱陳時中是「全台都叫他快去睡的部長」。

這次在記者會上再次哽咽，創下了更甚以往的聲量，熱門關鍵字中雖仍有「不捨」、「加油」「心疼」的加油打氣留言，卻明顯銳減許多，甚至還出現了上次沒有的高度不滿字眼「下台」。細看負面聲量源自網友批評，怪罪中央同意鬆綁機組人員防疫措施，間接造成這次本土確診爆發，使陳時中應該要負起責任的聲浪隨之而來。

台灣面對疫情處境轉變 網友對陳時中態度也產生變化

透過網路好評度來看，正面聲量除以負面聲量的比值（p/n）變化，陳時中第一次在記者會上落淚，是疫情爆發以來個人的好評度最高點6.51。隨著台灣從防疫模範生，變為本土疫情持續失控的局面，鬆綁機組人員防疫措施形成破口、採減量能不足、疫苗持續卡關、拋出校正回歸概念等爭議，陳時中二度在記者會上哽咽，帶來不亞於第一次記者會上落淚的高網路關注度，網路好評度卻僅剩下0.35。陳時中在記者會上哽咽，同樣一件事情，台灣面對疫情的處境急轉直下，網友的反應也今非昔比。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月15日至2021年05月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路正負評比」(註3)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

(中時新聞網)