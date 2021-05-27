小米集團公布第一財報，總收入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高，第一季小米全球智慧型手機出貨量排名穩居第三名，市佔率達到14.1%。

小米公佈第一季業績，單季總收入達到768.8億元(人民幣，下同)，年增長54.7%；經調整淨利潤達到60.7億元，年增長163.8%，第一季集團總收入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高。

小米第一季智慧型手機業務保持強勁增速，智慧型手機業務收入達到515億元，年增長69.8%，全球智慧型手機出貨量達到4940萬支，智慧型手機業務毛利率達到12.9%。根據Canalys統計，第一季小米全球智慧型手機出貨量排名穩居第三名，市佔率達到14.1%。

小米在大陸市場，智慧型手機業務繼續快速增長，根據Canalys統計，第一季小米於大陸智慧型手機出貨量市佔率為14.6%，市佔排名上升至第四。另外，第一季小米大陸地區定價在3000元或以上及境外定價在300歐元及以上的智慧型手機全球出貨量超過了400萬支。此外，根據協力廠商數據，小米大陸地區定價在人民幣4000元至6000元區間的智慧型手機市場佔有率，由去年同期的5.5%提升至本季度的16.1%。

小米第一季境外市場收入達到人民幣374億元，年增長50.6%，根據Canalys統計，按智慧型手機出貨量計，本季度小米在全球62個國家和地區市佔率排名前五，在全球12個國家和地區排名第一。根據Canalys統計，小米在歐洲市場第一季集團的市場佔有率首次排名第二，市佔率達到22.7%，出貨量年增長85.1%，其中在東歐地區連續兩個季度市場佔有率第一，市佔率達到32.5%，出貨量年增長 81.8%；在俄羅斯的智慧型手機市場出貨量市場佔有率首次達到第一，市佔率為32.1%；在西歐地區，小米的市佔率進一步上升至 16.6%穩居前三，出貨量年增長89.3%；在西班牙的市場佔有率連續5個季度第一，市佔率達到35.1%；在義大利的市場佔有率上升至第二， 在德國、法國穩居前三，在英國首次進入前五，出貨量年增速均超過90%；此外，小米在印度的智慧型手機出貨量連續14個季度保持排名第一，市佔率達到28.3%。

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