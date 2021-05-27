亞馬遜周三宣布將以84.5億美元收購美國電影製片和發行公司米高梅（MGM）。

亞馬遜一直有意為其Prime Video服務取得更多電視和電影內容，而米高梅擁有海量的影音產品，這項交易將使亞馬遜擁有龐大的節目庫，並強化迎戰網飛（Netflix）、迪士尼等其他串流媒體的競爭力。

亞馬遜周三僅微漲0.19%，收在3265.16美元。

這筆交易將是亞馬遜歷來規模第二大的收購案，僅次於2017年以137億美元收購全食超市（Whole Foods）。

亞馬遜表示，希望利用米高梅悠久的影片製作資歷，以及範圍廣泛的4000部電影和17,000部電視節目目錄，強化亞馬遜的電影和電視部門Amazon Studios。

Prime Video和Amazon Studios資深副總裁Mike Hopkins表示，這筆交易背後的真正財務價值是海量目錄的IP寶庫，這是我們計畫與米高梅才華橫溢的團隊一起重新設計和開發的寶藏。

米高梅董事長Kevin Ulrich在聲明中表示，亞馬遜加上米高梅的傳奇歷史，是令人振奮的組合。

米高梅擁有許多著名的電影和電視系列，如洛基（Rocky）、金法尤物（Legally Blonde）、頑皮豹（Pink Panther）和星際奇兵（Stargate）等。其工作室亦製作出許多膾炙人口的電視節目，如使女故事（The Handmaid's Tale）和冰血暴（Fargo）等影集，還有創智家庭（Shark Tank）、我要活下去（Survivor）、家庭主婦（The Real Housewives）和美國好聲音（The Voice）等受到歡迎的真人實境秀。此外，米高梅旗下的Epix優質付費電視服務在2017年的估值約達13億美元。

(時報資訊)