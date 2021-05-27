庫存量下降，周三歐美原油期貨有撐；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至5月21日當周，美國原油及汽油庫存均減少170萬桶，優於分析師原先預期的原油減少105萬桶，加上投資人對夏季駕車的需求高峰預期，令收盤油價得到支撐。

分析師表示，目前全球石油市場需求略微超過供應，石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，若做出產量調整，將伊朗重返供應市場的可能納入考量，對後續油價衝擊將可能趨緩；其中美國原油漲幅 0.2%，倫敦原油漲幅0.3%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.14美元，報每桶66.21美元；6月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.05美元；6月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.15美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.22美元，報每桶68.87美元。(商品行情網)

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