逸達(6576)前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克通過美FDA新藥申請審查核可，今日股價跳空漲停，多頭緊鎖在105元，開盤不到十分鐘，有超過3700張搶著要買。

逸達已在3月時與Intas Pharmaceuticals簽訂美國市場的獨家授權經銷合約，總授權金最高達2.07億美元，包含簽約金1000萬美元及產品開發里程金、銷售里程金等，另外，在授權市場擁有產品銷售分潤。美國Intas子公司Accord BioPharma將負責美國市場的銷售。

高齡化社會前列腺癌病患數日趨攀升，據Transparency Market Research統計，2019年全球前列腺癌藥物市場(prostate cancertherapeutics)接近100億美元，預估2027年全球前列腺癌藥物的市場將成長至196億美元，CAGR為8%。

逸達在美國時間110年5月25日下午接獲美國FDA通知，已完成柳菩林(Leuprolide)前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克針劑的新藥查驗登記申請審查，並核准所申請的CAMCEVI42毫克使用標籤(labeling)。

IMS數據資料顯示，2018年GnRH/LHRH荷爾蒙療法藥物市場(含促動劑和拮抗劑)為44億美元(所有適應症)，以Leuprolide類成分的銷售額在達24.92億美元(占56.6%)。

(時報資訊)