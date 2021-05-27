國內疫情大爆發，全國更是統一升至三級警戒，雙北疫情險峻，即便台北市長柯文哲再三呼籲「沒事乖乖待在家裡」，但上週末陽明山仍出現大批遊客及車潮，眼見仍有許多不守規矩的民眾，讓藝人吳鳳痛批：「疫情就是這樣擴散的更快」。

吳鳳日前表示國內疫情爆發一個星期，相信大家心裡會有悶的感覺，但切勿忘記國外的人過這樣的生活超過一年，我們只是剛開始而已，不過卻有很多民眾認為去偏僻的地方就沒事，結果周末陽明山出現車潮導致塞車，讓他無奈表示：「如果我們第一個禮拜這樣，那接下來的日子怎麼辦？」接著強調：「疫情就是這樣擴散的更快」。

吳鳳表示台灣目前過的日子不是在開玩笑，只能靠防疫人員跟人民自律，眼見站在第一線的醫護人員如此辛苦，若民眾還是堅持要出門，那=這種行為根本就是自私，接著再三呼籲：「想要世界看見台灣的團結跟優秀表現，就一起好好自律吧！不然未來的日子會有太多後悔的回憶」。

對於吳鳳苦口婆心的提醒，網友們紛紛留言：「想恢復正常生活要靠全體國民，看看辛苦為疫情付出的醫護人員、警消人員，真要有同理心」、「希望全台灣人能跟您一樣有正能量，而不是只有口水」、「就是有人這麼不自愛，疫情會擴散不是沒理由，非必要不要出門待在家裡做好防疫，自律就這麼難嗎」、「身為台灣人更應該好好守護台灣，自律換自由，同島一命」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)