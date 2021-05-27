疫情尚未降溫，全民配合政府防疫措施減少外出，臺北青年職涯發展中心(以下簡稱TYS)在防疫期間推出「線上職涯面對面諮（http://bit.ly/2LpQ9Az)」，讓北市青年朋友在家享受與實體一樣的服務，職涯諮詢、履歷健診及模擬面試都能在線上完成。

北市勞動局長陳信瑜表示：「青年職涯服務不中斷不打折，非常鼓勵青年朋友上網預約TYS線上職涯面對面諮詢服務，會有專人主動聯繫，使用電腦連線不用另外安裝軟體，非常方便。」受疫情衝擊，就業環境艱困，青年求職更加困難，更需要勞動局的協助支持。因防疫居家時間提高，是很好準備職涯規畫的時機，尤其是即將畢業的同學們，提早定錨職涯目標，在疫情危機解除後即可順利進入職場。

已使用過線上諮詢服務的蔡小姐表示：「之前是到TYS與諮詢員做職涯諮詢，現在配合防疫改用線上面對面諮詢，預約時間一到就準時開始，不用到中心也能接受一樣專業的服務覺得非常安心！」；畢業在即擔心受疫情衝擊求職的高同學則說：「在學期間曾經至TYS參訪過，對服務印象深刻，所以馬上求助他們預約了第一次實體諮詢，原本很失望因為疫情加劇TYS不對外開放，但被通知可以改採線上諮詢，求職信心頓時倍增，且線上諮詢的過程中完全沒有阻礙，非常順利。」高同學已經跟諮詢員預約好第二次諮詢時間，很推薦有相同情況的同學上網預約服務。

北市就服處補充，TYS配合政府防疫措施目前休館中不對外開放，預約職涯諮詢服務或活動相關問題，請上台北就業大補帖網站（www.okwork.taipei）、TYS臉書粉絲專頁留言，或電洽就業服務專線02-23085231。

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