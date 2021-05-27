29歲男星王大陸爆出新戀情，被陸媒直擊在街頭擁吻大馬女神蔡卓宜，還將酒醉的女方公主抱到車上休息，消息曝光後掀起熱議，傳到韓國去更是讓大批泡菜妹心碎，由於王大陸因電影《我的少女時代》在南韓擁有高人氣，讓不少韓國粉絲都直呼「我真的哭了」。

歌手出身的蔡卓宜曾參加選秀節目《青春有你2》，擁有「新大馬女神」封號，在IG上擁有123萬人次追蹤人氣，先前和王大陸合作戀愛綜藝節目《怦然再心動》結緣，還以「哥哥、妹妹」相稱，如今疑似擦出愛火，儘管網路上傳得沸沸揚揚，雙方均沒有回應。

王大陸和蔡卓宜在路邊激吻。（圖/翻攝自微博）

然而王大陸和蔡卓宜的激吻畫面傳到南韓各大論壇後，在當地擁有高人氣的王大陸立刻備受討論，他因為演出青春純愛電影《我的少女時代》、《一吻定情》在南韓爆紅，還參加了年度音樂盛典「MAMA」頒獎典禮擔任頒獎人，如今傳出戀情，不少粉絲都狂刷留言表達自己的崩潰心情。

許多南韓粉絲都哀號，「又只有我是真心的...」、「我的愛...一定要幸福喔」、「不行...」、「我真的哭了」，但也有不少網友真誠獻上祝福，「女生太漂亮了，嫉妒不來」、「果然好看的人都會跟好看的人交往，好適合」。

(中時新聞網)