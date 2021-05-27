宅在家防疫，也能欣賞展覽、親近藝術。配合三級警戒非必要勿外出，台南市美術館因應防疫閉館，但，透過與有聲平台i聽聽合作「用耳朵看展覽」，推出一系列線上展覽，並將陸續在官方臉書粉絲頁推出線上美術館，讓民眾在家中也能豐富心靈。

今年初，南美館便與i聽聽-臺灣第一綜合性有聲內容平台合作，推出「用耳朵看展覽-走進南美館」節目，每檔展覽一至三集不等，透過主持人說明介紹，讓民眾參觀展覽時，搭配聆聽節目更容易走進藝術家的世界。

除了i聽聽的「用耳朵看展覽-走進南美館」，南美館也將陸續在官方臉書粉絲頁推出線上美術館，將原本在展間才能欣賞的藝術家生平紀錄片，或是藝術家日前親自到館為志工做導覽培訓紀錄，進行精彩剪輯，同時也會分享一些與南美館典藏品相關的藝術小故事，讓觀眾宅在家就能看展覽、聽藝術。

「用耳朵看展覽」節目內容類似podcast，主持人不使用艱深文字詞彙，內容簡單易懂，更會事實帶入策展過程或是藝術家創作時，不為人知的小故事，讓聽者加深對該展覽及藝術家的認識。

i聽聽-臺灣第一綜合性有聲內容平台是一個免費手機app，只要下載即可收聽。因此，如有觀眾欣賞展覽當下不喜歡被聲音打擾，可以觀賞完展覽後回家再專心收聽。這是「用耳朵看展覽-走進南美館」節目與一般美術館中的語音導覽最大的不同點。

即便展覽已結束，若有民眾錯過展事，或還想回味展覽，亦能透過此節目，用耳朵看展覽。年初合作至今，南美館已製作「再現傳奇─洪通百歲紀念展」、「不適者生存？Survival of the Exceptional」、「勁牛喜迎春─2021牛年特展」、「堆疊快樂─玩具積木藝術展」、「永聲花─無盡的聲音風景」、「美的探索─陳輝東創作展」等6個展覽10集節目。

5月甫開展就遭逢疫情閉館的「凝視的刻線─2021陳正雄個展」和「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」的介紹，預計也將在本周上架，屆時對此兩展覽有興趣但在家防疫的朋友們，可以先打開收聽，預習展覽。待疫情緩減，南美館復營運後，歡迎走進南美館來，輕輕鬆鬆一秒看懂展覽。

(中時 )