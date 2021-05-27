國內新冠疫情持續升溫，有地方政府擬自行向大陸採購上海復星醫藥代理的德國BNT疫苗，盼中央放行。總統蔡英文26日對此表示，外購和國產疫苗，台灣已經購買將近3,000萬劑疫苗，將會分批到貨，預計到8月底，將會有累計1,000萬劑疫苗。對此，國民黨台北市議員游淑慧以蔡英文製作的兩張梗圖比較，痛批疫苗在那？邁擱騙啊，就是因為龐大利益和意識形態，讓台灣等不到疫苗。

疫苗何時來？總統蔡英文稱會全力拚進度，圖為總統蔡英文。（中時資料照）

游淑慧今（27日）在臉書發文，以蔡英文自己製作的兩張梗圖比較，表示蔡根本自打臉，她稱三個月前的2月18日，蔡英文在臉書上說「疫苗有進展，大家請放心」！還保證一定會確保台灣有足夠的疫苗，預計在今年第二季（4月）開始供貨，結果等天荒、等地老，等到疫情破口了，台灣等到什麼？三個月後，昨天蔡英文又用另一個梗圖，但這次更敷衍了，只宣示疫苗採購原則「她說了算」，並再次甩鍋大陸，「反中、梗圖、看稿」顯然成為蔡總統治國三招。

游淑慧直言，人命在不斷消逝，疫情在各縣市蔓延。台灣需要「打得到」的疫苗，不是「梗圖上」的疫苗；需要「疫苗到貨」，不是「疫苗大餅」。台灣的疫苗到底在雲端還是高端？游強調，如果採購國產疫苗是政府政策，OK，那麼應該禁止政府官員、民代和他們的關係人「利益回避」，不得持有相關股票，不要變成「人民等疫苗，有人炒股票」。

從去年至今，游淑慧估計，新冠疫情及紓困相關預算已經「破兆」了，花了這麼多麼多錢，疫苗在那？病床在那？篩檢能量在那？民進黨的防疫政策是「超前部署」還是「燒錢部署」？「去年，蔡總統得到817萬支持，今年，我們只覺得自己987」。

(中時新聞網)