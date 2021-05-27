客人透過通訊軟體與色情業者連繫，詢問半套性交易價碼及看照。（台中市警五分局提供／張妍溱台中傳真）

51歲套房內宋姓女子身材姣好、半露酥胸。（台中市警五分局提供／張妍溱台中傳真）

疫情嚴峻，為防止群聚成防疫破口，台中市警方24日接獲線報，轄內1家色情業者出租大樓套房內，進行半套性交易男女，警急問男客，針對旅遊史、接觸史、體溫等進行查問，全案依違反社會秩序維護法第80條第1款裁罰。

台中市警五分局於24日接獲色情業者於疫情期間仍於網路論壇攬客之情資後，立即派員執行網路巡邏情蒐，掌握確切地點後前往文心路上私人大樓出租套房監控埋伏，俟時機成熟後盤查蒐證，發現36歲林姓男客與51歲套房內宋姓女子已完成半套性交易，現場查扣性交易費1500元。

據了解，林姓男客當天是透過通訊軟體與色情業者連繫，詢問半套性交易價碼及看照後，預約至文心路1棟大樓套房內進行半套性交易，經民眾檢舉，警方至現場蒐證，將男客、女按摩師、業者等人移送法辦。

國內新冠肺炎疫情嚴峻，本月15日宣布23大行業場所自即日起關閉，為防堵八大行業「假關門，真營業」，化明為暗、轉移陣、地至其他場所營業之傳聞甚囂塵上，台中市政府警察局第五分局立即投入警力，加強清查特定營業場所，逐一告誡約制轄內汽車旅館業者配合政府防疫政策。

警方避免八大業者轉移陣地暗中營業，及色情業者以「一樓一鳳」模式移轉至其他場所另起爐灶，成為無照黑數，並加派警力加強蒐報情資，嚴查色情交易，全面防堵疫情擴散。

台中市警第五分局表示，防疫期間警方除了維護社會治安、維持交通順暢，亦配合執行防疫工作，針對應暫停營業場所持續複查是否確實配合政策停業，警方將賡續加強查察取締各種化明為暗、「假關門，真營業」之不法交易，以杜絕防疫破口，共同守護市民健康。

(中時 )