台北市疫情滾雪球，台北市長柯文哲時常表示「疫苗才是解決方案」，更數度為疫苗配發、採購怒槓中央。台北市議會國民黨團今日表示，支持柯以北市府名義，採購國際認證疫苗，別因意識形態延誤採購時機，應以儘速到貨為原則進行採購，讓台北市民得以儘速施打。

國民黨團指出，疫情持續擴散，連日確診人數及死亡人數不斷累積增加，防疫量能已讓北市醫療體系近乎崩壞，全靠衛生醫療人員犧牲苦撐，才能維持運營。

有鑒於柯文哲26日表示，若這個狀況要撐到八月會撐不下去，恐怕死傷慘重，台北市政府如果被逼到沒辦法，只好自謀生路。而衛生局長黃世傑也說，8月千萬劑疫苗緩不濟急應開放輝瑞BNT疫苗進口。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀表示，由於國內外專家及市府團隊，皆建議且認同應儘速施打疫苗，才能有效解決疫情困境。

為此，北市議會國民黨團提出聯合質詢稿，支持以北市府名義購買包括輝瑞BNT、莫德納等，只要是得到WHO、美國FDA或歐盟EMA認證之疫苗，別因意識形態作祟延誤採購時機，應以儘速到貨為原則進行採購，讓台北市民得以儘速施打。

王欣儀強調，只要提出COVAX認可的疫苗相關計畫，黨團將全力支持相關預算支出，希望能於最短時間完成採購並全面施打，便能有效對疫情進行控制。

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(中時 )