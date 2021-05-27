大甲警分局日南所警友站致贈「微型攝影機」給基層員警。（日南派出所提供／陳淑娥台中傳真）

國內疫情持續延燒，身為防疫國家隊後盾的警察人員，也全力投入防疫工作，如疫調、取締口罩、協尋確診失聯者等需與民眾近距離接觸的高風險任務。台中市大甲警分局日南所警友站致贈「微型攝影機」給基層員警，面對疫情升溫，只能一起團結抗疫。

員警維護治安全年無休，執勤過程中不免須處理各種包羅萬象的案件，近日疫情持續延燒，身為防疫國家隊的後盾，也全力投入防疫工作。

日南派出所警友站長鄭鴻達代表警友站昨日親至派出所，致贈警察節及端午節禮品「微型攝影機」給基層員警，鄭鴻達表示，派出所弟兄有如自己家人般，看著他們身處高壓高風險防疫工作環境下，同仁裝備老舊，警友站自行出資購買創見微型攝影機贈與日南派出所同仁使用，面對疫情升溫，只能一起團結抗疫。

日南派出所長邱量虔指出，警友站以行動給予支持，讓經常是第一個趕抵現場、須面對各種未知情形第一線外勤同仁，猶如寒風中一股暖流；警友站是派出所最強而有力後盾，這批裝備大大提升執勤安全性，使同仁執勤上能無後顧之憂。

(中時 )