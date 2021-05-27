台北市政府警察局文山一分局疫情持續擴大，昨日為止已有3名官警與一名工友確診後，雖然全分局上下進行異地辦公與分流，並全面大消毒，但又有一名坐在與首例染疫巡佐旁的勤指中心警員PCR檢測後呈現陽性確診，分局不排除是與該名巡佐未保持安全距離導致感染，目前已安排全分局270名員警進行快篩。

據了解，該名警員與首例染疫的蕭姓巡佐一同在勤指中心服務，而且兩人坐位就在一起，昨天勤指中心主任已確診，位劉姓員警PCR報告出爐後也呈現陽性。

文山一分局目前已成警界染疫最嚴重的分局，昨天一名在木新派出所辦公的交通組潘姓警官接獲PCR確診通知，成為第四名。目前潘員已進行隔離，分局將繼續進行消毒工作，由於文山一分局位於北市郊區，卻仍成為警界重災區，恐與聚群聚感染有密切關係。

文山一分局勤指中心蕭姓巡佐21日因有感冒症狀，前往新北市永和區住家附近醫院就診，22日接獲衛生局通知，核酸檢測為陽性確定。分局與衛生局也要求與蕭姓巡佐有密集接觸者前往進行快篩檢測。

勤指中心主任在下屬確診隔天後就去進行快篩，一採陽性，經PCR檢測後確認又是陽性，已住進房疫旅館隔離。工友則是一採陰性，但是進行PCR檢測後卻呈現陽性，衛生局則要求進行居家隔離。

第四名新增染疫的交通組警官因得知同所同仁染疫，24日自行前往醫院進行快篩與PCR核酸檢測，當時快篩結果呈現陰性，不料他今日凌晨上網查詢PCR檢測結果，竟發現結果為PCR陽性確診，遂趕緊通報分局。

(中時新聞網)