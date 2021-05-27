立法院會預計31日三讀通過延長「新冠肺炎紓困特別條例」到2022年6月，且加碼到6300億元，追加2100億元，朝野黨團於今（27）日上午進行最後協商。國民黨提出全民免費施打疫苗及廣設快篩站，有民進黨立委則建議，優先發1個月基本工資現金給民眾，行政院預計最快6月3日討論並通過紓困特別預算案。

紓困與振興條例於6月底到期，立法院將於31日加開院會，處理行政院函請審議的部分條文修正案，朝野政黨日前已同意予以三讀，但今日要針對細項做最後協商。

國民黨立委鄭麗文昨日表示，將提出10大訴求，包括全民免費施打疫苗、醫護警消優先施打（含外送、物流人員）、廣設快篩即時滅毒、力薦副總統賴清德擔任中央流行疫情指揮中心指揮官、加速採購疫苗等。

民進黨立委蔡易餘提議，政府應加速紓困，在設定好排富條款後，優先發放1個月基本工資現金給民眾，讓民眾度過難關。另有家長必須請防疫照顧假，但因沒有強制給薪，不能讓家長在工作與孩子之間二選一，因此建議防疫照顧假應該給予適當津貼。

(中時新聞網)