藥學起家的嘉藥，連年都吸引高分群學生就讀。(嘉藥提供／曹婷婷台南傳真)

嘉南藥理大學今年高中生四技申請入學8系招收473名，第一階段有5065人報名，統計超過招生名額的10.71倍，創近年新高，8系453人報到，招生率達95.8％，其中，藥學系招收200人更吸引2123名考生報名，藥學、粧品、環工、社工及休閒等5系招生率100％力抗少子女化衝擊，辦學實力與紮實經驗，持續擦亮嘉藥55年老招牌。

嘉藥今年申請入學招收8系473名，第一階段有5065人報名，超過招生名額的10.71倍，創近年新高，連年稱霸全台的藥學系更吸引2123名考生，最後招生率達100％，錄取200人中，更有53位學測成績四科達54級分以上。

嘉藥環工系意識到水資源與台灣產業發展息息相關，2019更設置全國唯一的再生水類產線與人才培育基地，產官學研發合作能量豐沛，今年台灣遭逢56年來最大旱災，嘉藥再生水廠適時提供部分再生水，證明嘉藥在產業趨勢上掌握先機，招生也開花結果，招收60名新生全滿，也拿下100％招生率。

全台第一個成立的嘉藥化粧品系，今年獨立設班招收55名高中生，也是100％招生率；系友及學長姐遍布全台的社工系，在政府新推許多社會福利政策都需社工人員的就業強烈需求下，再次穩定100％滿招；強打休閒、企畫與行銷能力的休閒系也以符合市場需求的特色，吸引考生選擇，今年進階奪下100％招生率。

校長李孫榮指出，今年申請入學許多系頗受學子喜愛，報名者眾，報到率也很高，考生的選擇顯示，嘉藥近年詳細考量就業市場需求，發現高齡社會下，藥師、營養師、社工師及環保生技、化粧品及休閒產業方面專業人才的職場優勢，就業相當有保障，努力培育樂活創新服務專才的目標，以符合智慧健康產業蓬勃發展的時代需求。

李孫榮指出，嘉藥謹守技職教育的本位，推動育才實習就業三部曲，就是要學生畢業即就業，接軌黃金職場，而考生及家長對嘉藥的支持也顯示對學校辦學成果的認同。

(中時 )