國內第三級疫情警戒延長至6月14日，指揮中心強調，全面禁辦婚宴與公祭，而卻傳出有民眾將於30日於彰化縣和美鎮竹營里舉行送肉粽儀式。對此，彰化縣政府民政處說，一律禁止宗教活動，正在與喪家溝通中。

據臉書流傳的公告指出，有喪家預計在30日下午2時至11時，於彰化縣和美鎮竹營里舉辦鍾馗送吊煞科儀，俗稱送肉粽，以安撫民心。路線將自德美公園出發，沿途行經德美路、彰美路、西美路以及中正路，最後從中華路送往出海口。

消息曝光後，不少當地民眾在臉書與LINE社群喧騰，和美鎮鎮長表示，尊重民眾舉辦民俗科儀，也會全力宣導要求法會符合指揮中心所頒布的防疫規定，嚴防室外群聚。

彰化縣政府民政處則說，已緊急與喪家聯絡協調，而目前嚴禁各類型宗教活動，而吊煞科儀屬宗教活動，因此依規並不能舉辦，仍在積極協調中。

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