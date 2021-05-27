全國防疫會議會後記者會

台大醫院長吳明賢昨(26日)在臉書PO文指出院內收治的患者超量，甚至連小兒加護病房改裝收治成人，依然不敷使用，引發外界關注。對此，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(27日)上午在例行記者會做出回應，「我們都有看到院長呼籲，其實全島一命，全國都互相支持，在會議上各縣市也都支持由中央統籌調度資源，專家會議不斷修正確診者治療後的解隔離條件，就是要加速讓患者回家」。

吳明賢26日在個人臉書以「Hospitals Need Help」為題表示，看到友院第一線加護病房醫護發出吶喊，台大醫院也不遑多讓，即使跟消防局說已經超量無法再收，急診處仍有救護車送來新冠肺炎插管須住ICU的患者，甚至把小兒ICU改收成人，但仍不敷使用。

對此，陳宗彥說，我們都有看到院長呼籲，大家也要知道現在雙北醫療承受的壓力，其實全島一命，全國都互相支持，在會議上各縣市也都支持由中央統籌調度資源，專家會議不斷修正治療後解隔離條件，就是要加速讓患者回家，或是讓可自主健康管理的患者加速回住家，就可以讓醫療資源妥善運用，繼續治療後續患者。

陳宗彥說，未來解除隔離規範修訂公布後，請醫療院所依指引執行，也呼籲患者跟家屬配合，這樣子讓整體醫療量能順利運作。

(中時新聞網)