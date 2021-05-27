日前傳出漢神巨蛋館內櫃姐疑似確診新冠肺炎(COVID-19)，於5/21至5/28休館進行大規模清消，共八天。5/26傳來好消息，高雄市政府於防疫記者會中說明：『關於漢神巨蛋8樓專櫃人員個案四次採檢結果為陰性，及所有相關接觸者採檢都是陰性，中央疫情指揮中心最終判定8樓專櫃人員個案為陰性，即日起所有相關人員均解除隔離』，漢神巨蛋對市府做出的澄清，致上最高的謝意。

為感謝高雄市政府的謹慎疫調，及所有廠商及員工在這段期間的無私配合，漢神巨蛋將維持原訂暫停營業時間至5/28(五)，停業期間徹底做好消毒清潔，於5/29(六)中午12點開始營業，並發送防疫防護面罩給兩館所有專櫃同仁及員工，接下來仍持續抗疫不鬆懈，進行一系列防疫政策，包含每日徹底清潔消毒、每日員工健康關懷回報、分艙分流辦公、入館簡訊實聯制，全力守護消費者及全體員工的健康，齊心打造最安全的賣場。

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